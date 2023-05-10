أكد نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله اليوم الثلاثاء دعم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فنيا وتذليل أي عقبات تعترض توفير الشروط الوقائية.



وقالت الإدارة العامة للإطفاء في بيان صحافي، إن اللواء عبدالله شدد خلال استقباله الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس د.محمد الجسار في مبنى «الإطفاء»، على ضرورة وضع خطة وجدول زمني لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة من أجل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.



وذكر البيان أن الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي «الإطفاء» والمجلس تضمن عرضا مرئيا للمباني التي كشفت عليها اللجنة المشتركة من «الإطفاء» والمجلس من متاحف ومسارح ومكتبات ومحلات تجارية والاشتراطات الوقائية المطلوبة وأهميتها.