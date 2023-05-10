

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز «الأبيض» في المباراة النهائية لبطولة (كأس الأمير) للموسم الرياضي (2022 - 2023) والتي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي مساء الثلاثاء بين فريقي نادي الكويت ونادي كاظمة، والتي حضرها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ممثلا عن سموه.



وأشاد سموه بالأداء المتميز للفريقين وبما اتصفا به من تنافس شريف خلال المباراة، راجيا سموه للجميع كل التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات على الصعيدين الإقليمي والدولي.