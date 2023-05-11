عبدالعزيز الفضلي



أعربت الموجهة الفنية العامة للحاسوب بالإنابة وأمينة سر الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات منى سالم عوض، عن سعادتها لحصول أبنائنا الطلاب المشاركين في المسابقة العربية للروبوت الرابعة عشرة، والتي أقيمت في الدوحة على المراكز الأولى كأفضل مبرمج وكأفضل استراتيجية وكأفضل مصمم واعد، بالإضافة إلى المركز الثاني لمسابقة الذراع.



جاء ذلك خلال استقبال الطلبة المشاركين في المسابقة العربية للروبوت الرابعة عشرة، والتي أقيمت في دولة قطر الشقيقة بقاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي.



وقالت عوض إن هذه المشاركة تمت بالتعاون مع الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات ووزارة التربية كعنصر للمشاركة المجتمعية، متوجهة بالشكر والتقدير لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني ووكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان على إشرافهم المباشر ومتابعتهم هذه المسابقة ودعمهم، حيث أثمرت هذه الجهود حصول أبنائنا الطلاب على هذه المراكز المتقدمة لصالح الكويت.



من جانبه، قال المدرب في الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات يوسف الكندري، إن عدد المشاركين في المسابقة العربية للروبوت الرابعة عشرة بلغ 4 مدارس حكومية وخاصة، ممثلة بـ 10 طلاب ومدربين، متمنيا لأبنائه الطلبة المزيد من الإنجازات المحلية والعربية والعالمية والتي بدورها تعكس جودة التعليم في الكويت.



وأعرب الطالب سلمان الحربي، عن سعادته لحصوله على المركز الأول بفئة الاستراتيجية في بطولة الروبوت، مشيرا الى انه يهدي هذا الفوز للكويت ولكل من دعمه وشجعه من الأسرة والمعلمين.



من جهته، قال الطالب فيصل العجمي والفائز بالمركز الأول فئة البرمجة: بحمد الله وتوفيقه حصلنا على هذا المركز المتقدم، ونسأل الله أن نحقق الكثير من الإنجازات في البطولات القادمة سواء على مستوى الوطن العربي أو العالمي، ونهدي فوزنا هذا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ووزارة التربية والقائمين عليها، على دعمهم وتشجيعهم المستمر لنا.