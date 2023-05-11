

نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار برنامجين تدريبيين، بعنوان «Finance for non-Finance Professionals»، و«Corporate Credit Analysis» وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو 2023، بواقع يومين لكل برنامج تدريبي، حيث افتتحت البرنامجين أمين عام اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش، والتي شددت على أهمية البرنامجين في تطوير الكوادر البشرية في شركات قطاع الاستثمار والمصارف في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الدقيقة.



يقوم البرنامج الأول تحت عنوان «Finance for non-Finance Professionals» على تدريب ومساعدة الموظفين والعاملين الذين ليس لديهم خبرة في المجال المالي ويتطلعون إلى زيادة خبرتهم المالية. هذا البرنامج يساعد الموظفين والعاملين باختلاف وظائفهم ومراكزهم على فهم كيفية تأثير قراراتهم على الأداء المالي للمؤسسة وسبل تحسينه، بحيث يتمكن المرشحون خلال البرنامج التدريبي من تفسير وتحليل العناصر الرئيسية للبيانات المالية وفهم كيفية تدفق الأموال في الشركة وآثار أي معاملة تجارية على البيانات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على فهم المرشحين لعملية إعداد الميزانيات وكيفية ارتباطها بالمفاهيم المالية الرئيسية.



أما البرنامج الثاني تحت عنوان «Corporate Credit Analysis» يهدف إلى تعزيز المهارات التحليلية والسماح لمسؤولي الائتمان بالتمييز بين الشركات التي تواجه صعوبات مالية وتلك التي لديها آفاق واعدة. خلال هذا البرنامج استخدم المشاركون نهجا منظما لتقييم الوضع الائتماني للشركات وتقييم الجاذبية النسبية لمؤشرات المخاطر والعوائد لعرض الاستثمار/ الإقراض.



ويوفر هذا البرنامج فهما أساسيا لعملية تحليل مخاطر الائتمان ويناقش بالتفصيل الجوانب المختلفة لتحليل البيانات المالية، بما في ذلك تحليل النسبة والتدفقات النقدية، للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالائتمان، كما يفحص العديد من العوامل غير المالية مثل خطة العمل والعوامل الاقتصادية والصناعية/ القطاعية والإدارة والعوامل التي يمكن أن تؤثر على الجدارة الائتمانية.