بحث وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي ومدير عام حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية اللواء محمد الشهري أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتصدي لكل أنواع التهريب والتسلل عبر المنافذ الحدودية المشتركة بما يحقق الأمن والاستقرار.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، انه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية بالكويت ونظرائها في دول مجلس التعاون، عقد هذا الاجتماع لتفعيل الاتفاق بعقد اجتماعات دورية ربع سنوية بين الجانبين.



وأعرب اللواء العوضي عن ترحيبه بأعضاء الوفد السعودي الشقيق ونقل إليهم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس. وأضاف ان هذه الاجتماعات تدعم وترسخ التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات، مؤكدا عمق العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين.



وذكر ان هذه اللقاءات ركيزة أساسية من ركائز تطوير الآليات الأمنية خاصة في قطاع أمن الحدود.



من جانبهم، أعرب الوفد السعودي عن تقديره للكويت لكرم وحسن الاستقبال الذي يؤكد عمق العلاقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالتطور والتقدم الكبير التي تشهده الكويت في قطاع أمن المنافذ والحدود.