

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم أمس في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: سيفي سجاد، فاطمه حديد مناحي دغيمان، عايده عبدالخضر حسن أصغر، إسماعيل أحمد عبدالله القبندي، علي حمد علي المهدي، وجيهه محمد جعفر حيدر الرشيد، ناصر مطلق صاهود العتيبي، بكر فالح ناصر القحطاني، أحمد عتيق محمد السالم، فرخنده إيراج محمدي. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.