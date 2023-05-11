في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023 فقد التقى في العاصمة واشنطن سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الولايات المتحدة الأميركية، حيث تناول اللقاء مجمل القضايا التي تشهدها الساحة العربية وفي مقدمتها التطورات الأمنية في السودان ومستجدات ملف الأزمة السورية والأحداث الراهنة في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وشدد وزير الخارجية على مدى أهمية تعزيز روافد العمل العربي المشترك وخاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية والمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم مؤكدا أهمية تفعيل دور التعاون المشترك لمواجهة تلك التحديات والتعامل مع تبعاتها بما يحفظ السلم والأمن ويحقق الاستقرار في المنطقة الأمر الذي يحتم على الجميع التعاون بشكل واضح تجاه تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعاته المستقبلية.