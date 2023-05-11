حنان عبدالمعبود



أكدت عضوة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان وعضو البرنامج الوطني لمكافحة التدخين د.حصة الشاهين أن الذين مارسوا التدخين في حياتهم بالكويت تصل نسبتهم إلى 49.9% للرجال و4.4% للنساء، بينما يبلغ عدد المدخنين المستمرين بالتدخين في الكويت 39.2% للرجال و3.3% للنساء، حسب دراسة سابقة نشرت في المكتبة الأميركية.



جاء هذا ضمن تصريح صحافي أدلت به الشاهين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، وقالت فيه إن انتشار التدخين في الكويت يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين ويعيق بشكل لافت عملية التنمية الصحية، مضيفة أن دراسة حول علاقة التدخين بالسرطان أجريت في دول مجلس التعاون ومنها الكويت كشفت أن 16.3% من حالات الإصابة بالسرطان مرتبطة بالتدخين، وأن أكثر أنواع السرطان ارتباطا بالتدخين هو سرطان الرئة يليه سرطان المثانة ثم سرطان القولون والمستقيم.



وبينت أن التدخين في الكويت أصبح خطرا مباشرا على الأسر لاسيما بعد انتشار السيجارة الإلكترونية والفهم الخاطئ حول عدم خطورتها، وقد كشفت دراسة مقارنة أن نسبة التدخين بين طلبة التعليم الأولي في الكويت تبلغ 28.8% مقارنة في سلطنة عمان التي تبلغ 9.3%، وهذا يعكس خطورة التدخين وانتشاره بين المراهقين ومدى الحاجة إلى تكثيف البرامج التربوية التي تنشر الثقافة الصحية بين الشباب. وقد انتهت الدراسة باستنتاج حول ضرورة البدء بالتعليم الصحي التثقيفي في الكويت من أجل مكافحة التبغ بجميع أنماطه بين الطلبة.



بدورها، أكدت عضوة مجلس الإدارة ومسؤولة عيادة الإقلاع عن التدخين في الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين د.مريم العتيبي أن الدراسات أظهرت أن خطر التدخين يزداد بين طلبة الجامعة، حيث بينت دراسة نشرت عام 2020 أن تدخين السيجارة والشيشة بين طلبة الجامعة في الكويت يبلغ 46% مقارنة في السعودية 42.3%.



وأكدت أن إجمالي عدد المراجعين بالعيادة التي أعيد افتتاحها في يونيو 2021 قد بلغ 325 مراجعا، من الجنسين ومن جميع الأعمار، وحثت الراغبين بالامتناع عن التدخين المسارعة لأخذ موعد في عيادات التدخين التي وفرتها وزارة الصحة أو عيادة التدخين في جمعية مكافحة التدخين والسرطان من أجل الإقلاع عن هذا الإدمان المدمر للصحة.



من جهته، بين رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان د.خالد الصالح أن الجمعية قد أعدت في استراتيجيتها للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين جدولا حافلا بالنشاطات يتضمن محاضرات يقدمها مختصون بالتعاون مع وزارتي التربية والشؤون وجهات أخرى، بالإضافة لإقامة معرض للتوعية من التدخين، وعمل مسابقة رياضية مع هايدو تحت شعار «الرياضة أفضل وقاية»، وينتهي يوم 31 مايو بإقامة ندوة حول أضرار السيجارة الإلكترونية يقيمها فريق مكافحة التدخين بالجمعية.