عبدالعزيز الفضلي



بمناسبة يوم البيئة الإقليمي، استضافت مدرسة سمية الابتدائية للبنات ندوة علمية تحت عنوان «دور تربية النشء في تنمية ثقافة حماية البيئة»، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة، والهيئة العامة للبيئة، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وجمعية الصحافيين، وبحضور مجموعة من قياديي وزارة التربية، وسفراء الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة.



وعلى هامش الندوة قال الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د.جاسم بشارة، إن هذه الندوة العلمية تعد اليوم الثالث من جدول فعاليات احتفالية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة، بيوم البيئة الإقليمي والذي يقام في 24 أبريل من كل عام.



وأضاف بشارة أنه تم تخصيص مسابقة بيئية طلابية سنوية من جميع المراحل الدراسية، وجرى التركيز فيها على موضوع العواصف الترابية وآثارها على البيئة البرية والبحرية، بمشاركة ما يقارب 500 لوحة و90 مقالة علمية من كل الدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه في اليوم الأول للاحتفالية تم إعلان نتائج المسابقة على مستوى الدول الثمانية الأعضاء في المنظمة، وهي الكويت والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق، وتم تكريم الفائزين الثلاثة بالرسوم والمقالات من جميع المراحل الدراسية.