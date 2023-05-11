يعقوب العوضي



زكت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد مرشح نادي القرين أحمد الشحومي رئيسا لمجلس الإدارة للدورة 2023 - 2027، كما تمت تزكية ممثل (الفحيحيل) شبيب الهاجري لمنصب نائب الرئيس، وقايد العدواني ممثل (الكويت) لأمانة السر، وعبدالله الذياب ممثل (السالمية) لمنصب أمين السر المساعد، وممثل (الصليبخات) خالد غلوم لمنصب أمين الصندوق، ومشعل القبندي ممثل (التضامن) لمنصب أمين الصندوق المساعد.



وجرت الانتخابات على منصب عضوية الاتحاد، حيث نجح ٥ مرشحين هم: ناصر الدعاس (الجهراء) طلال العتيبي (برقان)، مبارك الديحاني (الساحل)، خالد عبدالقدوس (خيطان)، ومحمد دهيليس (النصر).



فيما انسحب عماد الفيلكاوي ممثل نادي(اليرموك) ولم يرشح العربي والقادسية أي ممثلين.