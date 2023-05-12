فوجئنا بإلغاء إعلان التعيينات الذي تقدم عليه العديد من حملة «الماجستير والدكتوراه» منذ أكثر من 3 سنوات



آلاء خليفة



دعا رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد زيد العتيبي مسؤولي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى الإسراع في إعلان خطة التعيينات في كليات ومعاهد الهيئة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد الإعلان عن إلغاء مجلس «التطبيقي» لإعلان التعيينات للعام للدراسي 2022/2021.



وقال العتيبي في تصريح صحافي: فوجئنا بإعلان «التطبيقي» عن اتخاذ مجلس إدارة الهيئة قرارا بإلغاء إعلان التعيينات الذي تقدم عليه العديد من الأساتذة أصحاب الشهادات العليا حملة «الماجستير والدكتوراه» منذ أكثر من 3 سنوات، الذين كانوا في انتظار إعلان نتائج المقابلات الشخصية والتعيين في كلياتها خلال الفترة المقبلة، إلا أن قرار مجلس إدارة التطبيقي الخاص بإلغاء الإعلان أربك العديد من المتقدمين للتعيين في خططهم المستقبلية.



وأضاف أنه أصبح من الضروري على إدارة «التطبيقي» الإسراع في الإعلان عن خطتها القادمة في التعيينات والوظائف الشاغرة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالأقسام العلمية في كليات ومعاهد الهيئة، بشكل واضح وبأسس ومعايير وشروط تتوافق مع المعايير الأكاديمية وتطبق على جميع الكليات والمعاهد دون استثناءات، وذلك حتى لا تكون عرضة للنقد والطعن على أي قرارات قد تصدر في التعيينات مستقبلا.



وأكد العتيبي أن كليات الهيئة في أمس الحاجة إلى تعيين أعضاء هيئة التدريس في أسرع وقت ممكن في ظل الكثافة الطلابية بالقاعات الدراسية، وأزمة الشعب المغلقة التي تعاني منها طلبة الهيئة، وأدت إلى اعتصام اتحاد الطلبة.



واختتم العتيبي بالإشادة بمدير عام التطبيقي د.حسن الفجام وقدرته على اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة الهيئة وطلبتها وأساتذتها ومنتسبيها، مطالبا بسرعة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والتخصصات العلمية المتاحة، في القريب العاجل، حتى يتمكن أصحاب شهادات الماجستير والدكتوراه الراغبين في التقدم من تحضير وتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة.