شاركت جامعة الكويت في المعرض العالمي للتعليم العالي المقام تحت إشراف وزارة التعليم العالي، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 مايو الجاري في أرض المعارض بمنطقة مشرف صالة A4، حيث تم تعريف زائري المعرض بجامعة الكويت وما يحتويه صرحها الأكاديمي من خدمات وإدارات وأنشطة طلابية مختلفة، إضافة إلى الكليات والتخصصات التي توفرها جامعة الكويت للطلبة.



هذا، وشاركت في المعرض عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الإرشاد الأكاديمي، وذلك من خلال الرد على مختلف استفسارات الزائرين حول أهم المعلومات لطلبة الثانوية المقبلين على الحياة الجامعية.