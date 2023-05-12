خديجة حمودة و«أ.ش.أ»



أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية عمل وتعاون أعضاء مجموعة ميونخ (مصر، الأردن وفرنسا وألمانيا) على احتواء الوضع بشكل استباقي في قطاع غزة، وذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.



وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزراء خارجية أعضاء مجموعة ميونخ «يجب على الدول الفاعلة ومنها أعضاء مجموعة ميونخ العمل وبشكل استباقي على احتواء الوضع في قطاع غزة قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها».



وأعرب وزير الخارجية عن شكره للحكومة الألمانية لعقد هذا الاجتماع الذي وصفه بـ «الهام» في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن اجتماع برلين يأتي في إطار مجموعة ميونخ لمناقشة وتبادل الرؤى حول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك التحديات التي تعوق سبل إحلال السلام وإحياء العملية السلمية. وجدد وزير الخارجية إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا:« أكرر إدانة مصر للعملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد أطفال ونساء، وأحذر من أن استمرار هذا السلوك يهدد الأمن الإقليمي، ويطيح بآمال التعايش والاستقرار في المنطقة».



وتابع: على المجتمع الدولي وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدف للقضاء على الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.