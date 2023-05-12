عبدالكريم العبدالله



تعزيزا لخطوات التحول الرقمي على مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، أعلن الوكيل المساعد للصحة الرقمية في وزارة الصحة أحمد الغريب انه وعملا بتوجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي قد تم اطلاق خدمة تسجيل طلب لتحديد موعد مع الأطباء الزائرين وذلك مباشرة عبر «تطبيق سهل» للخدمات الالكترونية الحكومية.



وبين الغريب إلى أنه بات بإمكان الافراد تقديم طلب التسجيل لحجز موعد مع الاطباء الزائرين حاليا عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» على أن يرفق ذلك بالتقارير الطبية الخاصة بالحالة، والتي يتحدد بناء عليها مدى قبول الطلب بتوافقه مع مجال وتخصص الطبيب الزائر، وفق ما يقرره الفريق التنسيقي الخاص بهذا الشأن.



وبين الغريب ان الخدمة المتاحة عبر تطبيق سهل للخدمات الالكترونية الحكومية يمكن ان يقوم بطلبها المستخدم نفسه او عن فرد آخر من أسرته، مشددا على ضرورة تأكد مقدم الطلب من صحة معلومات التواصل (رقم الهاتف ـ البريد الالكتروني) وذلك ليتم التواصل عبر قائمة (اشعارات) داخل «تطبيق سهل» اذ سيتم إرسال اشعار عبر التطبيق من اجل إبلاغ المراجع بوضع طلبه المقدم علاوة على اشعار في حال قبول الطلب، بموعد التوجه إلى المستشفى المعني للقيام بالتحضيرات والفحوصات اللازمة قبل الموعد المقرر مع الطبيب الزائر، لتحقيق الاستفادة المثلى من وقت الطبيب الزائر في خدمة المرضى.



وشدد الغريب على أن التحول الرقمي في وزارة الصحة والمضي في العمل نحو ميكنة الخدمات الصحية بإشراف مباشر وتوجيه من وزير الصحة د.أحمد العوضي يأتي تأكيدا لدور وزارة الصحة في تقديم مختلف التسهيلات على المرضى، كحق والتزام وأساس لعمل الوزارة.