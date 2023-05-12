دارين العلي



بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس إضاءة مدينة المطلاع بعد إطلاقها التيار في أول قسيمة بها، وذلك بعد استكمال صاحبها جميع الأوراق والاجراءات المطلوبة.



حضر عملية إيصال التيار لأول قسيمة رئيس قسم التشغيل في محافظة الجهراء بإدارة شبكات التوزيع الكهربائية م.محمد العتيبي، حيث هنأ أهالي المدينة على بدء إضاءة منطقتهم. وقال م.محمد العتيبي إن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإيصال التيار لأصحاب الطلبات المستوفية الشروط، مؤكدا أنها استقبلت منذ فتح استقبال الطلبات أمام أهالي منطقة المطلاع 101 طلب في مختلف القطع التي تم تمديد الكهرباء اليها.



ولفت العتيبي الى أنه تم حتى الآن تشغيل 19 محطة ثانوية مربوطة مع محطة التحويل الرئيسية 4D لتغذية 765 قسيمة في أجزاء من القطعتين 2،3 حيث سيتم تغذية 116 قسيمة في القطعة 2 في حين ستتم تغذية 649 قسيمة بالقطعة 3، وفي 2 أبريل الفائت محطة التحويل الرئيسية 4E وجار حاليا فحص كيبلات الجهد المتوسط والمنخفض تمهيدا لتغذية عدد من القسائم. وأشار إلى حرص قياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وعلى رأسهم الوزير م.مطلق أبورقبة ووكيلة الوزارة بالتكليف م.مها العسعوسي والوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية على إيصال التيار لجميع أصحاب الطلبات المستوفية، مشيرا إلى وجود تنسيق مشترك بين الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمواعيد تشغيل محطات التحويل الرئيسية والثانوية.