عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان قطاعات الوزارة المختلفة لضرورة تسهيل تنفيذ العقد 103 للمناقصة م ع/2021/7-2022 والخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة إثبات الدوام ببصمة الأصبع والبرامج الملحقة بها لمدارس الوزارة.



وقال السلطان في تعميم تلقت «الأنباء» نسخة منه: بناء على توقيع العقد المذكور، وحيث تقوم إدارة نظم المعلومات بعملية التنفيذ والإشراف على المشروع المتشعب والواسع والمتعدد الاختصاصات والذي يشل توريد وتركيب وتشغيل أجهزة البصمة بـ 2800 جهاز وملحقاتها لما يفوق 900 مدرسة موزعة في جميع أنحاء الكويت والقيام بعملية تبصم أكثر من 90000 موظف بالإضافة إلى متابعة ونقل البيانات من المدارس إلى ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والعكس، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لنقل عمليات إثبات الحضور والانصراف إلى النظم المتكاملة، ولذا نود أن نوجه عنايتكم بتسهيل مهمة تنفيذ المشروع الضخم من خلال تعاون قطاعات وزارة التربية في سبيل إنجاحه من حيث الكم والكيف والمساحة.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه في حال الانتهاء من عملية تركيب الأجهزة خلال العطلة الصيفية، فستكون جاهزة ويتم تطبيقها وتنفيذها مع بداية العام الدراسي المقبل، متمنية من الجميع التعاون لما فيه مصلحة العمل.