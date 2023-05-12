بشرى شعبان



شنت الهيئة العامة للقوى العاملة وبالتنسيق مع اللجنة المشتركة حملة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في محافظات حولي والفروانية والأحمدي بقيادة مديرها العام بالتكليف ونائب مدير عام قطاع حماية القوى العاملة بالتكليف ومدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، حيث تأتي الحملة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة لضبط مخالفي قانون العمل والعمالة المنزلية.



وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الحملة أسفرت عن ضبط 22 من مكاتب استقدام العمالة المخالفة وتم التحفظ على العاملات و13 عاملة تم نقلهن إلى مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة لحين تسوية أوضاعهن القانونية أو القيام بإجراءات مغادرتهن البلاد بالتنسيق مع أصحاب العمل.



وبالنسبة لمكاتب استقدام العمالة، فتم تحرير محاضر مخالفة لها وسيتم وقف ترخيصها لمده 6 أشهر لمخالفة المادة 11 من القرار 22 لسنة 2022 بشأن لائحة قانون واستقدام العمالة المنزلية بسبب تعامل المكاتب مع العمالة المنزلية المسترجعة، كما تم تحرير عدد من المخالفات من قبل أعضاء اللجنة المشتركة، وستسمر الحملات التفتيشية لضمان التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية.



وتهيب الهيئة بضرورة التزام أصحاب مكاتب استقدام العمالة بقانون العمالة المنزلية لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.