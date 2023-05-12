

يعد مركز الاستشارات التابع لإدارة الشؤون الطلابية في الجامعة الأميركية في الكويت «AUK» كيانا حيويا يضمن تمتع الطلبة بصحة جيدة أثناء رحلتهم الدراسية في الجامعة، إذ يقدم خدمات تشمل الإرشاد الشخصي والتكيف مع الإعاقة، كما يدعمهم في التغلب على ما يعيق نجاحهم وإعدادهم للتعلم والتطور مدى الحياة.



وفي محاولة لزيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية وكسر وصمة العار المحيطة بها، نظم المركز سلسلة من ورش العمل على مدار العام الدراسي، حيث تناولت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية، بما فيها التعاطف والعلاقات السامة والعواطف وإدارة الضغوط.



وتعليقا على أنشطة مركز الاستشارات، أكد مدير المركز د.جورج شديد أهمية تشجيع المبادرات التي تلقي الضوء على الصحة النفسية وتعززها في الحرم الجامعي، مبينا أن الهدف هو الحد من وصمة العار والمفاهيم الخاطئة المحيطة بقضايا الصحة العقلية وتزويد الطلاب بالأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه لتحقيق الرفاه العقلي والجسدي بشكل عام.