تمكن فريق جراحي كويتي بإشراف د.طلال القعود ود.سجى سرور ود.محمد زين من إجراء عملية نادرة لزراعة الكلى مع ترميم للمسالك البولية لشاب يبلغ من العمر 29 عاما. وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي أمس إن هذا الإنجاز يأتي تواصلا لنجاح عمليات زراعة الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء التابع للوزارة.



وأوضحت الوزارة أن المريض كان يعاني فشلا كلويا مزمنا منذ طفولته بسبب عيب خلقي في المثانة البولية، ما اضطره لعمل غسيل كلوي لمدة 20 عاما أدى إلى تكون تجلطات وضمور في الأوردة بسبب الاستخدام المزمن لقساطر الغسيل الدموية، وهو ما جعل طريقة الزراعة التقليدية للكلى في الحوض مستحيلة.



وأضافت أنه تم اللجوء إلى نوع «نادر عالميا» من عمليات زراعة الكلى تتألف من زراعة وترميم في الوقت ذاته، إذ زرعت الكلى أعلى الوريد الأجوف السفلي والشريان الأورطي في منطقة البطن وحول مسار حالب الكلى المزروعة إلى الأمعاء.



وذكرت أن المريض تعافى بعد العملية، بفضل الله تعالى، ويمارس حياته بشكل طبيعي مستفيدا من برنامج التبرع بالأعضاء، ومستغنيا عن الغسيل الكلوي المزمن، ما يسجل نجاحا جديدا للكفاءات الوطنية التي تزخر بها وزارة الصحة.