أطل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمرشح لانتخابات 2024 الأربعاء على شبكة «سي أن أن» التي سبق أن وصفها بأنها قناة «عدوة للشعب»، واستخدم أسلوبه المعتاد مطلقا الاستفزازات والانتقادات في كل الاتجاهات وسط تصفيق أنصاره.



هذه المقابلة التي طرح الحضور خلالها أسئلة على ترامب في واحد من الحوارات التقليدية في السياسة الأميركية، كانت أول ظهور إعلامي له منذ أن ثبتت محكمة مدنية في نيويورك مسؤوليته عن تحرش جنسي في حق صحافية سابقة. لكن ترامب سخر مطولا من مقدمة الشكوى، واصفا إياها بأنها «مجنونة».



وهذا اللقاء كان مجازفة لشبكة «سي ان ان» التي لم يظهر ترامب على شاشتها بمثل هذه الصيغة منذ انتخابه في 2016. وواجهت القناة التي كانت علاقته خلافية معها، بفتح منبر للرئيس السابق رغم أكاذيبه بشأن انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، حيث أكد ترامب مجددا وبدون تقديم أدلة أن هذه الانتخابات كانت «مزورة». ووصف الملياردير الجمهوري من لا يعترف بذلك بـ «الأحمق». كما أن الرئيس السابق الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين، لم يتعهد بقبول نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.



واختيار ترامب لولاية نيوهامبشاير لإجراء هذا اللقاء الإعلامي ليس من قبيل المصادفة، ذلك أن هذه الولاية المتاخمة لكندا هي من أولى الولايات التي ينظم فيها الحزب الجمهوري الانتخابات التمهيدية أوائل عام 2024. والفوز في هذه الولاية سيضمن لترامب الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي، زخما قويا لبقية حملته الانتخابية. وأمام جمهور مؤيد لقضيته وفي أجواء من المرح في معظم الأحيان، علق الرئيس السابق على عدة قضايا مهمة على الساحة الأميركية. وحض زملاءه الجمهوريين على التسبب في تخلف عن سداد الديون الأميركية ما لم يتم إجراء تخفيضات «ضخمة» في الميزانية. وردت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على ذلك أمس، قائلة ان دفع هذه المفاوضات الى أقصى حدودها يشكل خطرا على الاقتصاد. من جانب آخر، لم يعط ترامب موقفا واضحا حول الحرب في أوكرانيا، رافضا الإفصاح عما إذا كان يريد أن تنتصر كييف أو موسكو، مبررا ذلك بالقول «لا أفكر من منظور الفوز والخسارة. أفكر من منظور تسوية الأمر». وقال انه يمكنه وقفها من خلال التفاوض مباشرة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال انه سيلتقيهما «كلاهما لديه نقاط ضعف وكلاهما يتمتع بنقاط قوة. وفي غضون 24 ساعة، ستتم تسوية تلك الحرب. وستنتهي».



وكثف هجماته على الرئيس جو بايدن، منافسه المحتمل في انتخابات 2024، مؤكدا أنه «يمارس جديا الضغط عليه». وعلّق الرئيس الديموقراطي فور انتهاء اللقاء التلفزيوني، في تغريدة على تويتر «هل تريدون فعلا أربع سنوات أخرى من هذا؟». وأضاف: «إذا كنتم لا تريدون ذلك، فساهموا في حملتنا».



ولم يخل اللقاء من التوتر، حيث هاجم ترامب مقدمته كايتلين كولينز النجمة الصاعدة في «سي ان ان» ووجه لها عدة إهانات، قائلا لها «لست شخصا جيدا، لا تعلمين عما تتحدثين».