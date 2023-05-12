

أعلنت كامكو إنفست، عن بياناتها المالية لفترة الأشهر الـ3 المنتهية في 31 مارس 2023، حيث سجلت الشركة خسائر بلغت 1.6 مليون دينار (خسارة السهم 4.57 فلوس)، مقابل أرباح بقيمة 3.6 ملايين دينار في الفترة نفسها من 2022 (ربحية السهم 10.53 فلوس) متأثرة بشكل أساسي بالخسائر غير المحققة في محفظتها الاستثمارية.



وقد بلغ إجمالي الإيرادات 2.6 مليون دينار (الربع الأول 2022: 9.2 ملايين دينار) متأثرة بأداء الأسواق المالية وتراجع حجم الأعمال نتيجة الشعور السلبي للمستثمرين تجاه الأسواق، والفائدة المرتفعة، وارتفاع التضخم، والمخاوف من ركود محتمل.



ونمت الأصول المدارة خلال الربع الأول بنسبة 2.7% لتصل إلى 14.2 مليار دولار في نهاية مارس 2023 جراء الأموال الجديدة التي تم استقطابها في عدد من المنتجات والخدمات خلال الفترة.



وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها. فقد حافظ صندوق الدرة الإسلامي على صدارته كأفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء، بينما حافظ كل من صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول وصندوق كامكو الاستثماري على موقعهم ضمن أفضل صناديق الأسهم التقليدية أداء بحلولهم في المرتبة الثانية والرابعة على التوالي.



من جهة أخرى، مازال تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة. كما يعمل الفريق على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة والتي أسفرت عن المشاركة في جولة الاستثمار ما قبل الإدراج في فلاورد، وهي الوجهة الأولى للورود والهدايا عبر الإنترنت والتي تعمل في 37 مدينة في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى المملكة المتحدة.



وواصل فريق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات. وقد تمكن الفريق في الربع الأول من القيام بدور مدير الإصدار المشارك لأكبر إصدار سندات مقوم بالدينار الكويتي في القطاع العقاري.



واستمرت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الإلكتروني. وانعكس انخفاض السيولة في بورصة الكويت على قيمة تداول لدى الشركة وإيرادات العمولات خلال الربع مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وقد أعلنت الشركة خلال الربع الأول عن خبرين بخصوص مكاتبها في المملكة العربية السعودية، الأول يتعلق بتعيين رئيس تنفيذي جديد لقيادة جهود التوسع في المملكة بالإضافة إلى خطط لنقل مكاتبها إلى مركز الملك عبدالله المالي المرموق (كافد) في الرياض.



وبلغ إجمالي الموجودات 129.1 مليون دينار فيما بلغت حقوق مساهمي الشركة الأم 60.8 مليون دينار، كما في 31 مارس 2023. تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2022.



وفي معرض حديثه عن النتائج المالية قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه: «على الرغم من التحديات التي واجهت الأسواق المالية والمشاعر السلبية التي شهدناها منذ بداية العام، إلا أننا استطعنا استقطاب عملاء جدد وتنمية حجم الأصول المدارة لصالح العملاء. علاوة إلى ذلك، قمنا بتوزيع الأرباح عن العام 2022 مستفيدين من قوة مركزنا المالي. نبقى متفائلين، ولكن بحذر، حيث نتوقع تحسن المناخ الاستثماري وتعافيا تدريجيا في الأنشطة التجارية خلال النصف الثاني من العام».