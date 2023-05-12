أبحث منذ اللحظة الأولى عن خدمة وطني.. وأرحب بالتعاون مع جميع الأطراف ونبذ أي خلافات



يعقوب العوضي



توجه رئيس اتحاد اليد أحمد الشحومي بالشكر الى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ولجميع الأندية على انتخابه لمنصب الرئاسة، كما أثنى على جميع من عمل في الاتحاد ورفع اسم وعلم الكويت في المحافل الدولية المختلفة في الماضي والحاضر.



وقال الشحومي: «سأبحث عن خدمة وطني وأعمل من اللحظة الأولى لصالح كرة اليد الكويتية وإعادة هيبة اللعبة واستعادة أمجادها وتقديم شيء لأسرة كرة اليد الكويتية بعيدا عن أي خلافات خارجية.. ولن تكون هذه ساحة للبحث عن الخلافات والفوارق نهائيا فنحن سنسعى لإعادة البهجة للشعب الكويتي عامة».



وتابع:«اليوم بداية المشوار وليس نهاية مشوار اللعبة، ورسالتي لجميع محبين كرة اليد ولأسرة كرة اليد ان نتعاون من أجل بناء شيء لهذه الرياضة التي تحتل شعبية كبيرة في قلوب الرياضيين، والتي تأتي حسب اعتقادي الخاص في المرتبة الثانية بعد كرة القدم تشجيعا».



وأضاف الشحومي: «سأبذل قصارى جهدي في خدمة وطني أولا ومن أجل الرياضة الكويتية ثانية وكرة اليد بصورة خاصة». واستطرد: «لن أسمح بأن يكون هناك أي ظلم لأي أحد ولن أسمح لنفسي بأن تخرج عن النطاق الرياضي واستبشروا خيرا جميعا فالعمل الجماعي والتعاون خير ما يأتي بالنتائج».



وتابع الشحومي: «نشكر الرئيس الذهبي للاتحاد ناصر صالح بومرزوق الذي شهدت فترته إنجازات دولية كبيرة وتاريخية، لكن اتحاد اليد ورئاسته ليست لهم علاقة بمسيرتي السياسية، فانا أطمح لأن أكون بهذا المكان لأن هذه اللعبة معشوقتي والجميع يعلم ذلك.. الوطن هو الأهم من كل شيء وفوق كل اعتبار وكل فكرة واتجاه وسنعمل مع بعضنا البعض، ولن نكون في غنى عن أي صوت ورأي وفكر لتحقيق الهدف المنشود».