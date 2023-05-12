

ناصر العنزي



تعود عجلة المنافسة بين فرق دوري زين الممتاز للدوران غدا السبت بعد توقف أسبوعين، حيث تقام مباراتان في انطلاقة الجولة السابعة من القسم الثالث وقبل ثلاث جولات من إعلان البطل، إذ يلتقي في المباراة الأولى الكويت المتصدر برصيد 43 نقطة والمتوج بكأس سمو الأمير مع الفحيحيل الخامس بـ 28 نقطة على ملعب نادي الكويت. وفي المباراة الثانية، سيكون الصراع على أشده بين العربي وكاظمة على ستاد الصداقة والسلام، ولكل منهما 42 نقطة، وذلك لخطف الصدارة في حال تعثر الكويت قبلهما، لذلك من المتوقع أن تشهد مواجهة «الأخضر» و«البرتقالي» ندية وإثارة ولن تخلو من الأهداف. ويدخل «العميد» مباراته بعدما احتفل مع جماهيره بلقب «أغلى الكؤوس» الثلاثاء الماضي عقب فوزه الكبير على كاظمة بثلاثية مستحقة، ويسعى اليوم إلى التوسع في الصدارة بعدما أصبح مؤهلا لها، حيث يعتمد مدربه بوريس بونياك على عناصر مميزة في القائمتين الأساسية والبديلة، وقد شاهدنا ذلك في المباراة النهائية لكأس سمو الأمير، وكيف استطاع البدلاء تغيير النتيجة لمصلحة فريقهم في الشوط الثاني، لذلك ينظر لاعبو الكويت ومدربهم بونياك إلى مباراة اليوم على أنها فرصة متاحة لتوسيع الفارق مع منافسيه، أما الفحيحيل فقد ابتعد كليا عن المنافسة على اللقب بعدما أوجد لنفسه مكانا في الدوري الممتاز، ويسعى إلى تحسين مركزه وتعطيل خصمه اليوم لإثبات أحقيته بين فرق الكبار.



وفي مواجهة العربي وكاظمة، كلاهما يبحث عن الفوز للتمسك بأمل المنافسة على اللقب بعدما ضاقت دائرة المنافسة بين الفرق، فالعربي تعادل في آخر مباراة له مع غريمه التقليدي القادسية، ويسعى غدا إلى الفوز، إذ ان تعثره ولو بالتعادل لن يكون في مصلحته. و«الأخضر» يظهر عادة في المواجهات المصيرية بفضل وجود عناصر مقتدرة يقودهم الجناحان الخطران محمد صولة والسنوسي الهادي إلى جانب عناصر شابة ظهر منهم بشكل مميز لاعب خط الوسط حسين اشكناني.



أما كاظمة فيدخل المواجهة بعدما خسر نهائي كأس سمو الأمير ويسعى لاسترداد ثقته، حيث انه قادر على المنافسة مرة أخرى لخطف لقب الدوري، ولا شك أن مدرب الفريق إيلي ستان قد تدارس مع لاعبيه أوجه القصور التي ظهرت في نهائي «أغلى الكؤوس» لمعالجتها مع لاعبيه، خصوصا الثغرات الدفاعية، ومن المتوقع أن يجري تعديلات على تشكيلته حسب متطلبات اللقاء.