التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب مينينديز ونائب رئيس اللجنة السيناتور جيمز ريتش في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.



ونقل وزير الخارجية في مستهل اللقاء أطيب تحيات قيادة وحكومة وشعب الكويت إلى الولايات المتحدة الأميركية قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار للولايات المتحدة وشعبها الصديق.



وعبر عن اعتزازه العميق بما توصلت إليه العلاقات التاريخية والصداقة الوثيقة التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة من ارتقاء ونماء في جميع الميادين وبمتانة الروابط الوثيقة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.



ومن جانبه، استهل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي حديثه بتقديم شكر وامتنان الولايات المتحدة الأميركية وشعبها على ما قامت به الكويت من جهود في مساعدة إجلاء المواطنين والرعايا الأميركيين من السودان في ظل أوضاع أمنية حرجة تشهدها الساحة هناك، مشيدا بهذا الموقف الذي يعكس متانة العلاقات التي تربط البلدين وشعبيهما الصديقين.



وأكد خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة الأميركية على الصعيدين الحكومي والبرلماني بأمن وسلامة الكويت وشعبها، والتأكيد على حرص الولايات المتحدة للأخذ بعلاقات الصداقة والتقارب الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



وخص بالذكر حرص مجلس الشيوخ الأميركي بشكل خاص على دعم وتعزيز التعاون بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.



وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومنها المستجدات الأخيرة المتعلقة بالملف السوري والحلول السياسية المطروحة لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها شعبه الشقيق وتتكبدها دول الجوار.



كما تم بحث المستجدات الأخيرة على الساحة في العراق والتطورات التي تشهدها المنطقة.



وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في هذا السياق عن تقدير بلاده للجهود والمساعي الإنسانية الرائدة التي تقوم بها الكويت وتفاعلها البارز مع المشاهد الدولية ودورها في تعزيز الاستقرار ودعم الجهود الديبلوماسية من أجل تسوية النزاعات في المنطقة.



حضر اللقاء سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة الشيخة الزين الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير الوزير المفوض نواف الأحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية والسفارة في واشنطن.