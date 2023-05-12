توصل إلى علاج أثبتت التجارب أفضليته عن علاج أميركي مماثل لانخفاض أعراضه الجانبية وسعره الأقل

تم تسجيل العلاج كعلامة عالمية باسم VT Treatment وهو أول علاج كويتي من جامعة الكويت مسجل ويستخدم دولياً

أعلنت جامعة الكويت عن فوز معيد بعثة كلية الطب لديها محمد الأنصاري بالمركز الأول لجائزة Illuminate Challenge في جامعة دورهام البريطانية لسنة 2023.



وقالت جامعة الكويت في بيان صحافي إن الجائزة إحدى أصعب الجوائز السنوية للأبحاث المتميزة التي تشترط أن يكون البحث إما براءة اختراع أو اكتشافا أو تقنية يتم تطبيقها عمليا بشكل يخدم البشرية، وأن تكون قابلة للإنتاج فعليا.



وأضافت أنه تم ترشيح الباحثين المتقدمين من أكاديميين وباحثي الدراسات العليا وأبحاث ما بعد الدكتوراه فقط Postgraduate Research إلى الجائزة التي يتنافس عليها الباحثون بمختلف الكليات والتخصصات والأقسام العلمية.



وذكرت أن المعيد الأنصاري حصل على مقعد في النهائي في شهر أبريل الماضي وقدم محاضرة أمام لجنة التحكيم عن البحث ابتداء من جامعة الكويت إلى الإنتاج على المستوى العالمي في السنوات الماضية، وقامت اللجنة بمناقشة ما قدمه بالأسئلة التحكيمية، وقد أعلنت اللجنة التحكيمية حصول هذا البحث على المركز الأول في مايو الجاري.



وأوضحت أن الأنصاري عرض بحثه الذي تم تسجيله كبراءة اختراع من مكتب براءات الاختراع بجامعة الكويت (قطاع الأبحاث) وتمت مناقشة الفرضية العلمية والبحث العلمي الذي أدى إلى الوصول إلى العلاج الكويتي الجديد.



ولفتت إلى أنه تم عرض نتائج العلاج من أطباء الجلدية المشاركين في البحث من الناحية الإكلينيكية والاستشارية ومنهم فريق وزارة الصحة د.فهد المطوع ود.أنوار الرمثان ود.محمد العتيبي، ومن خارج الكويت من الدول العربية د.حسن الفكهاني ود.نجاة النزر، وغيرهم من الفريق البحثي والاستشاري من باقي دول العالم وبشكل خاص في هولندا وبريطانيا مما يؤكد أهمية امتداد التعاون البحثي والإنتاجي لجامعة الكويت ومنتسبيها.



وبينت الجامعة أنه تم عرض تسجيل العلاج واستخدامه في مختلف المؤسسات والهيئات الصحية (كهيئة الغذاء والدواء السعودية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة) كما تم عرض تسجيل علاج جامعة الكويت عالميا كماركة عالمية تحت اسم VT Treatment وهو أول علاج كويتي من جامعة الكويت مسجل ويستخدم دوليا.



وأفادت بأنه تمت مقارنة علاج جامعة الكويت بعلاج بيولوجي أميركي حديث ورجحت كفة التفوق للعلاج الكويتي بسبب الأعراض الجانبية للعلاج البيولوجي التي كانت خطيرة، ولأن العلاج الكويتي تم تسجيله عالميا كمنتج طبيعي، فالأعراض الجانبية مقبولة ويمكن أيضا استخدامه للأطفال بينما العلاج الأميركي المقارن لا يمكن استخدامه لما دون الـ 12 سنة، كذلك سعر العلاج الكويتي أقل من العلاج البيولوجي. وأشارت جامعة الكويت إلى أن لجنة التحكيم أبدت إعجابها الشديد بما تم تقديمه وأن المنافسة كانت صعبة كما وجدت اللجنة الفكرة مبدعة وجديدة ووضعت حلولا جيدة للعلاج، وأن التجارب السريرية من الطاقم الطبي وفق المقاييس المطلوبة فضلا عن أن نتائج العلاج ونتائج المقارنة بين العلاجات وضعت الوزن الصحيح المطلوب لهذا العرض.



يذكر أن هذا البحث تم ترشيحه أيضا للنهائيات finalist في جائزة First على المستوى الدولي وستكون النتائج الحاسمة في أوائل شهر يونيو المقبل.