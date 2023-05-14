

القاهرة - سامي عبدالفتاح



استطاع الأهلي بطل مصر أن يضع قدما ونصف القدم في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز عريض على مضيفه الترجي التونسي 3-0 على ملعبه برادس في ذهاب نصف النهائي، محققا أكبر فوز له على الترجي في تونس.



سجل ثلاثية الأهلي الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقتين (8 و55)، ومحمود كهربا في الدقيقة 75، علما أن الفريقين سيلتقيان الجمعة المقبل في لقاء الإياب على ستاد القاهرة.



بدأ اللقاء بضغط من جانب الفريق الزائر أسفر عن هدف مبكر عن طريق بيرسي تاو، الذي أطلق كرة بيسراه فشل حارس الترجي في التعامل معها بغرابة في الدقيقة الثامنة، وفي الدقيقة 55 عاد بيرسي تاو ليضيف الهدف الثاني بعد توغله من الجهة اليسرى والدخول في العمق، قبل أن يسدد بسهولة في الشباك تحت أنظار مدافعي الترجي الذين اكتفوا بالمشاهدة، كما نجح «المارد الأحمر» في إضافة الهدف الثالث بالدقيقة 75 بقدم محمود كهربا عقب مرتدة سريعة بدأها أليو ديانغ، الذي أرسل كرة في مساحة خالية لحسين الشحات، ليمررها بلمسة واحدة إلى زميله الذي وضعها في الشباك بسهولة.



وبعد الفوز الكبير أكد مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر، أن فريقه استحق الفوز على الترجي، مضيفا: «سعيد بالنتيجة والأداء اليوم، ونجحنا في تسجيل هدف مبكر بالربع ساعة الأولى، لكن بعد ذلك انخفض مردودنا بعض الشيء وكنا رد فعل للاعبي الترجي. طالبت اللاعبين بين الشوطين بالهدوء، وألا نكون رد فعل، ونجحنا في إحكام سيطرتنا على الأمور مرة أخرى ونجحنا في إضافة هدفين وحققنا فوزا مهما بجانب العديد من الفرص التي لاحت لنا، وشكلت خطورة كبيرة على مرمى المنافس».



وأبدى قائد الفريق محمد الشناوي سعادته بالفوز، وقال: «كان لدينا احترام كبير للترجي، والجميع كان في حالة تركيز من أجل الفوز والعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، وهو ما تحقق بالانتصار بـ 3 أهداف دون رد».



وتابع: «كنا نعلم أن مواجهة الذهاب ستكون صعبة أمام فريق متمرس في البطولات الأفريقية، سنحتفل بالفوز وسنبدأ الاستعداد لمباراة الإياب، وسنتحدث مع اللاعبين بأن الفريق لم يحسم التأهل للمباراة النهائية».