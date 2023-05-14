فهد الغانم: النتائج المالية المتميزة بالربع الأول تخطت كل التوقعات.. وفخورون بما حققناه

مازلنا نتخطى كل التوقعات المالية المعلنة أثناء الاكتتاب.. ونتائجنا هذا العام خير برهان

58% قفزة في إجمالي الإيرادات التشغيلية المحققة بالربع الأول لتبلغ 62.6 مليون دينار

194.81 مليون دينار إجمالي أصول الشركة بنمو 28.41% كما في 31 مارس 2023





أعلنت شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام 2023، والمنتهية في 31 مارس الماضي، حيث حققت الشركة أرباحا صافية لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2023 بقيمة 6 ملايين دينار، أي زيادة بنسبة 47% من أرباح العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها.



كما أعلنت الشركة في بيان صحافي، عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 62.6 مليون دينار، أي بنسبة زيادة قدرها 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، في حين ارتفع معدل نمو ربحية السهم الأساسية والمخفضة الخاصة بالمساهمين بنسبة 48.91% مقارنة بالفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 لتصل إلى 21.86 للسهم الواحد.



وبلغ إجمالي أصول الشركة 194.811 مليون دينار، بمعدل نمو بلغ 28.41%، وذلك كما في 31 مارس 2023، مقارنة بالفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، كما وصل إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم إلى 70.694 مليون دينار.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» م.فهد علي الغانم: «فخورون جدا بتحقيق شركة أولاد علي الغانم للسيارات نتائج مالية متميزة للربع الأول من هذا العام، مازلنا نتخطى كل التوقعات المالية التي أعلنا عنها أثناء الاكتتاب في العام الماضي، ونتائجنا في الربع الأول من هذا عام هي خير برهان».