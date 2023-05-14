منح الزميل مفرح الشمري عضوية شرف «أم القيوين»





بشار جاسم



وقّعت فرقة مسرح أم القيوين مع فرقة المسرح الشعبي اتفاقية بروتوكول تعاون فني امس الأول في مبنى فرقة المسرح الشعبي بحضور عدد من الفنانين ووسائل الإعلام. ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة فرقة مسرح أم القيوين الفنان سعيد سالم بحضور عضوي مجلس الادارة محمد الغص وسيف عدران، فيما وقعها عن فرقة المسرح الشعبي رئيس مجلس ادارة الفرقة د.نبيل الفيلكاوي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الفرقة. وقال الفنان سعيد سالم إن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو مد جسور التعاون الثنائي في مجال المسرح والدراما وتبادل الزيارات والعروض المسرحية وخبرات المخرجين والكتاب والممثلين والورش المسرحية وغيرها من أوجه التعاون المسرحي والثقافي مع فرقة المسرح الشعبي التي تعتبر من الفرق الرائدة في الكويت، وقدمت العديد من الأعمال المميزة وحققت العديد من الإنجازات. وعلى ضوء توقيع اتفاقية البروتوكول، منح مجلس إدارة مسرح أم القيوين عضوية الشرف للزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفن على جهوده التي يقدمها في مجال المسرح والفنانين المسرحيين في الخليج، كما منح العضوية لكل من د.نبيل الفيلكاوي ود.طارق العلي والفنان جمال الردهان ونوح الفيلكاوي ود.عنبر وليد والمخرج علي البلوشي والفنان خالد أمين والفنانة فاطمة الطباخ والفنان حسين المفيدي.