أطلق ناشطون من بلدات وقرى ريف دير الزور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تطالب قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية التي تسيطر على شمال شرق سورية، بإلغاء الشروط التي تفرضها القوات الكردية على السوريين القادمين من المناطق الأخرى، سواء تلك الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، أو المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة شمال غرب البلاد. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان تفرض سلطات ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر عليها «قسد»، فإن الأخيرة تفرض على السوريين القادمين من خارج سيطرتها شروطا عدة لقبول بقائهم، ومنها وجود عقد إيجار ما قبل تاريخ 2022 مصدق من البلدية مع مخطط كروكي، ووجود كفيلين للحصول على بطاقة وافد مختومة من المجلس المحلي وممنوحة من مكتب الوافدين في المنطقة، ومصادقة العقد من مكتب العقود في اتحاد الأصناف، والحصول على دراسة أمنية من مكتب العقود بالأمن الداخلي مدتها 20 يوما،.



ورفضا لذلك أطلق نشاطون حملة تحت عنوان «أوقفوا بطاقة الوافد كلنا سوريون، بطاقة الوافد تنفيني عن سوريتي» ويقول أحد أبناء دير الزور من النازحين إلى القامشلي: نحن في بلدنا نعتبر نازحين لدى الإدارة الذاتية، فلماذا العتب على تركيا ولبنان إذا تعاملا بعنصرية مع النازحين السوريين.