

فجعت الأسرة الرياضية مساء أمس بوفاة لاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي القادسية، وأحد أبرز القيادات الرياضية في الكويت ونادي القادسية، رضا معرفي، الذي وافته المنية مساء أمس في المملكة المتحدة بعد رحلة علاج طويلة.



وساهم الفقيد رضا معرفي في تطوير نادي القادسية خلال فترة توليه أمانة السر لسنوات عدة، شهد خلالها النادي أفضلية كبيرة وتألقا بارزا في جميع الألعاب التي شارك فيها، كما قدم الأصفر خلال فترة إدارته العديد من المواهب اللامعة لمنتخباتنا الوطنية.



القسم الرياضي في «الأنباء» يتقدم إلى أسرة الفقيد ونادي القادسية بخالص العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يدخله فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون).