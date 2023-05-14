هادي العنزي



وقع لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم والفريق الأول بنادي السالمية مبارك الفنيني عقد انتقاله إلى صفوف القادسية بدءا من الموسم المقبل مقابل 100 ألف دينار، ليصبح من أغلى الصفقات الصيفية في الأندية الكويتية، مفتتحا موسم الانتقالات الصيفية «الساخن»، في صفقة تعد الأهم والأكثر تأثيرا نظرا للإمكانات الفنية العالية التي يمتاز بها الفنيني.



ويأتي انتقال الفنيني (مواليد عام 2000) إلى القادسية بعد انتهاء تعاقده مع «السماوي»، ونظرا لعشق الدولي الشباب للأصفر منذ الصغر، ولحرص إدارة القادسية على التوقيع معه، حيث باشرت اتصالات مبكرة مع الجهات الرسمية بناديه واللاعب منذ فبراير الماضي.