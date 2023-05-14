عبدالله قنيص



مواصلةً للضربات المتتالية التي توجهها المؤسسة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات واستمرارا لحرص ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد لجهود قطاعات وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مروجيها ومهربيها، أشرف الوزير بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد على الجهود الأخيرة في عدد من الضبطيات التي تقدر بـ«152 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدرة ومليون قرص لاريكا و150 ألف حبة كبتاغون و8 كيلو غرامات من مادة الماريغوانا و2 كيلو غرام من مادة الشبو و 5 أسلحة نارية بدون ترخيص وذخيرة حية» حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للجمارك ومن خلال النشاط الأمني المكثف وجمع المعلومات وإجراء المزيد من التحريات من ضبط تلك الممنوعات.



وأعرب الخالد عن فخره وتقديره للجهود المميزة لرجال الأمن وتعاونهم المثمر في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب، مؤكدا أنه لأحد فوق القانون، كما دعاهم إلى الاستمرار في عملهم بمزيد من الحرص والجاهزية واليقظة وبذل كل الطاقات من اجل ملاحقة مهربي وتجار المواد المخدرة حفاظا على بلدكم ومجتمعكم، مؤكدا أنه لا تهاون في حماية البلاد من هذه الآفة المدمرة.