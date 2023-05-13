ناصر العنزي



عاد العربي بقوة وتمكن من التعادل مع كاظمة 2-2 بعشرة لاعبين في الوقت بدل الضائع بعدما كان متأخرا بهدفين، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة السابعة " القسم الثالث"، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 43 نقطة خلف الكويت المتصدر ب46 بانتظار الجولات الثلاث الحاسمة للقب.



فاجأ كاظمة ضيفه العربي بهدف مبكر ردا على الفرصة الثمينة التي أضاعها محمد صولة في بداية المباراة وتقدم بهدف جميل بعدما ارسل جاي ديمبلي كرة بالمقاس على رأس شبيب الخالدي الذي لم يتأخر في إيداعها مرمى سليمان عبدالغفور (4)، ومنح هذا الهدف جرعة معنوية كبيرة للاعبي "البرتقالي" الذين أحسنوا انتشارهم داخل الملعب بقيادة خط الوسط المكون من حمد الحربي وأبوبكر سيليا وناصر فرج وجاي ديمبلي وفي المقدمة شبيب الخالدي وأحمد عرسان، فيما أحسن الظهير الأيمن عبدالله الفهد في ايقاف خطورة السنوسي الهادي في الجهة اليمنى. وجاءت عودة جاي ديمبلي الذي لعب أساسيا بعد تعافيه من الإصابة في مصلحة فريقه بعدما فتح جبهة قوية في الجهة اليسرى وأزعج دفاع الخصم بمروره السريع، وكاد شبيب الخالدي أن يضيف هدفا ثانيا غير ان كرته انحرفت عن المرمى قليلا (33).



أما العربي فقد غاب عنه مهاجمه النيجيري إيدو كينجسلي ودفع مدربه روسيمير سيفيكو بلاعبه سيف الحشان بدلا منه إلى جانب محمد صولة والسنوسي، ولم يظهر العربي قدراته الهجومية بعدما وجد صعوبة في التعامل مع دفاع الخصم ، وسنحت فرصة التعديل للأخضر لولا ان العارضة ردت كرة حسن حمدان (45).



وفي مطلع الشوط الثاني عزز كاظمة تقدمه بهدف ثان عبر المتألق جاي ديمبلي بعدما تلقى تمريرة انفرادية من عبدالله الفهد (47) ، وبعدها تسبب ديمبلي في خروج مدافع العربي طارق بوعبطة مطرودا بالبطاقة الحمراء المباشرة بعدما عرقله من الخلف وهو في طريقه للمرمى (64) وبذلك دانت السيطرة لمصلحة البرتقالي الذي حافظ على تقدمه وفرض كلمته داخل الملعب فيما اختل توازن العربي بسبب فقدانه عنصرا مهما في الدفاع رغم ان المدرب دفع بثلاثي هجومي قبل الطرد وهم علي خلف وسلمان العوضي وبدر طارق وكان من الصعب عليه تهديد مرمى خصمه المتقدم بالنتيجة وفي الدقيقة (78) تدخل بدر طارق وقلص الفارق من " قذيفة" بعيدة سكنت مرمى الحارس فيصل السبيعي الذي تصدى بعدها لكرة خطيرة من سلمان العوضي كما انقذ مرماه من هدف محقق وفي الوقت بدل الضائع المقدر ب10 دقائق وتحديدا في الدقيقة (98)سجل محمد صولة هدف التعادل وسط فرحة عرباوية في المدرجات.



أدار المباراة الحكم الأرجنتيني فرناندو رابليني واستعان بتقنية حكم الفيديو مرتين فألغى في المرة الأولى ركلة جزاء للعربي وفي الثانية أشهر البطاقة الحمراء بدلا من الصفراء لطارق بوعبطة.