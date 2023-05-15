الدوحة - فريد عبدالباقي



سيطر النادي العربي على جوائز حفل ختام الموسم الكروي 2022-2023، والذي أقامه الاتحاد القطري لكرة القدم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بالمدينة التعليمية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر هاني طالب بلان، وعدد من المسؤولين والمدربين واللاعبين والإداريين والإعلاميين ضيوف حفل جائزة الاتحاد القطري.



وقد قرر مجلس أمناء جوائز الاتحاد القطري تكريم وسام العطاء لكل من الراحلين م.هلال جهام الكواري ونائب رئيس الاتحاد القطري سعود المهندي.



كما أعلن مجلس أمناء جوائز الاتحاد القطري جوائز الأفضل، حيث حصل المحترف التونسي للنادي العربي يوسف المساكني على جائزة أفضل لاعب بعد منافسة شرسة مع لاعب السد القطري أكرم عفيف، والمهاجم الكيني لنادي الدحيل مايكل أولونغا، وهي المرة الثانية التي يتوج فيها المساكني بلقب أفضل لاعب بعد أن حصل على الجائزة في موسم 2017-2018 مع الدحيل، فيما نال المدرب العربي القطري يونس علي جائزة أفضل مدرب بعد منافسة قوية مع المدرب الأرجنتيني للدحيل هيرنان كريسبو، والمدرب الإسباني للوكرة بارتولومي ماركيز لوبيز. وتوج أولونغا بجائزة منصور مفتاح لأفضل هداف في الدوري القطري للموسم الثاني على التوالي بعد أن سجل 22 هدفا، وايضا توج لاعب الريان أسامة الطيري بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما، بعد منافسة مع لاعب الدحيل خالد محمد، ولاعب العربي جاسم جابر.



وذهبت جائزة أفضل طاقم تحكيم في الموسم، إلى الطاقم المكون من عبدالرحمن الجاسم «حكم VAR»، وعبدالهادي الرويلي «حكم ساحة» وجمعة بورشيد «مساعد أول»، وعبدالمجيد الكربي «مساعد ثاني»، وفيما ذهبت جائزة كرة القدم للجميع المتخصصة للشركات والمؤسسات التي تدعم كرة القدم في المجتمع إلى قنوات الكأس الرياضية وتسلمها مدير عام قنوات الكأس الرياضية عيسي الهتمي.



هذا، وانضم أمس لاعبو فريقي العربي والسد إلى تجمع منتخب قطر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، في أول تجمع للعنابي منذ تولي كيروش تدريب المنتخب خلفا للإسباني فيليكس سانشيز، وذلك بعد أن الجهاز الفني عن القائمة الأولية تحضيرا لبطولة الكأس الذهبية والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا، خلال الفترة من 24 يونيو إلى 16 يوليو المقبلين.