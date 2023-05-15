حملة المزارع والجواخير حصدت 219 مخالفاً ومقدمة لحملات مباغتة قريباً



محمد الجلاهمة ـ منصور السلطان



في خضم الحملات الامنية المكثفة التي تقوم بها اجهزة وزارة الداخلية لملاحقة مخالفي قانون الاقامة، قال مصدر امني لـ «الأنباء» ان وزارة الداخلية ليس لديها توجه لمنح المخالفين مهلة جديدة لتعديل اوضاعهم داخل البلاد في الوقت الحالي، مشيرا الى ان التركيز محصور ومنصب على ملاحقة هذه الشريحة التي بدأت تتقلص بفعل الملاحقات الامنية.



واضاف: إن المخالفون يدركون اكثر من أي وقت مضى ان ضبطهم وإبعادهم عن البلاد وراد في أي لحظة، ومن المؤكد ان منح أي مهلة جديدة سيدفع بأعداد كبيرة جدا منهم الى الاستفادة منها، ولكن لا توجد لدى الوزارة توجه بذلك، مؤكدا ان هناك المزيد من الحملات المكثفة والاجراءات التي ستتخذ تباعا لإجبار هؤلاء على تسليم انفسهم.



وتابع بالقول: النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد له كامل الحق في التعامل مع ملف المخالفين باتخاذ ما يراه في ملف المخالفين.



وذكر المصدر ان الحملة المباغتة التي نفذت امس الاول وحصدت 219 مخالفا لقانون الإقامة والعمل في البلاد ما هي الا بداية لحملات مماثلة وفي مواقع عدة، مؤكدا اهتمام القيادة العليا في وزارة الداخلية بوضع حد لملف المخالفين.



‏وكانت فرق من الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ودوريات من الامن العام والنجدة والمباحث الجنائية وكذلك مفتشون من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة نفذوا امس الاول حملة شملت مناطق مزارع العبدلي والوفرة وجواخير كبد وبرايح سالم والسالمية اسفرت عن ضبط 219 مخالفا. يشار الى ان «الأنباء» نشرت على موقعها الالكتروني امس الاول انطلاق حملة موسعة في المزارع.