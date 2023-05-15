

ناصر العنزي



تغلب القادسية على السالمية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس في ختام الجولة السابعة من دور تحديد بطل دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



وبهذه النتيجة، اصبح لـ «الأصفر» 38 نقطة، فيما بقي «السماوي» على رصيده السابق بـ 27 نقطة، وكلا الفريقين خارج نطاق المنافسة.



تقدم القادسية بهدف في الشوط الأول عن طريق سلمان البوص بعدما أرسل كرة يصعب صدها من خارج منطقة الجزاء الى مرمى عبدالرحمن الفضلي (هدف جميل 43)، وقد بدأ مدرب القادسية محمد إبراهيم بتشكيلة شهدت تعديلات كثيرة عن تشكيلته السابقة، حيث أشرك أحمد الرياحي في مركز الظهير الأيمن وإلى جانبه عبدالله الحقان وخالد ابراهيم وعبدالعزيز نصاري، وفي الوسط أشرك طلال الانصاري وسلمان البوص منذ البداية وقدما مستوى جيدا، كما أشرك مشعل خالد وعبدالله العوضي في المقدمة، فيما جلس في مقاعد الاحتياط عناصر أساسية مثل عيد الرشيدي ومحمود المرضي وراشد الدوسري وياسر حامد في إشارة من المدرب بعدم رضاه عن أدائهم، وشن «الأصفر» هجمات منظمة لكن نهاية كرته لم تكن كما ينبغي، وكاد ابراهيما تانديا ان يسجل هدفا لولا تدخل الحارس الفضلي قبل أن يسجل سلمان البوص هدفا أنصف محاولات قدساوية جادة للوصول إلى المرمى.



أما السالمية فقد لعب بعناصره الاساسية باستثناء مبارك الفنيني الذي تواجد في الاحتياط، ولم يتمكن السالمية من اختراق دفاع خصمه رغم بعض المحاولات من جمعة سعيد وكارلوس ريفاس، ومال لاعبو السالمية إلى الأداء الفردي مما سهل على الخصم إجهاض محاولاته قبل ان تشكل خطورة على مرمى خالد الرشيدي.



وفي الشوط الثاني اجرى كلا المدربين محمد ابراهيم ومحمد المشعان عدة تغييرات ونجح طلال الانصاري من اضافة الهدف الثاني للقادسية من تسديدة متقنة خارج منطقة الجزاء (75)، ورد القائم كرة بدر المطوع قبل نهاية المباراة.



ادار المباراة الحكم عبدالله عرب وجاءت قراراته سليمة.