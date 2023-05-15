

أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، حيث سجلت صافي خسارة خاصة بمساهمي الشركة الأم 2.3 مليون دينار، ما يعادل 1.27 فلس لكل سهم، عن الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 3.3 ملايين دينار، ما يعادل 1.84 فلس لكل سهم، عن الربع الأول من 2022.



وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 4 ملايين دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.



في هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي فيصل سلطان «تم رسميا افتتاح ريم مول في أبوظبي، كما حققت أصولنا التشغيلية الرئيسية الأخرى في ليبيا والأردن ومصر أقوى أداء لها حتى الآن، وتركيز الشركة على المدى القصير سيكون على التخارج من بعض الأصول وتخفيض الديون».



وأضاف سلطان «يستمر تركيز الشركة على المدى القصير على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة».



جدير بالذكر أن الشركة الوطنية العقارية تأسست عام 1973، وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت، وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتكون محفظة الشركة من مزيج من القطاعات التي تضم عقارات مجمعات التجزئة والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.