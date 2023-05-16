أسامة دياب



قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد غيديمناس فرانافيتشس إن الكويت خطت خطوات واسعة في السنوات من أجل تعزيز تمكين المرأة بما في ذلك القرار الصادر في عام 2021 والذي يسمح للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية في مجال الخدمات المساندة لأول مرة في تاريخ البلاد، فضلا عن القرار التاريخي في العام الذي سبقه والذي شهد دخول المرأة إلى السلك القضائي.



وتقدم فرانافيتشس، بالتهاني إلى جميع النساء الكويتيات بمناسبة «يوم المرأة الكويتية» والذي يحتفي بذكرى اليوم التاريخي الذي حصلت فيه المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح، وذلك في 16 مايو 2005.



وأضاف في تصريح صحافي إن المساواة بين الجنسين إحدى القيم التي تأسس بموجبها الاتحاد الأوروبي، كما نعتزم تعزيز تواصلنا مع شركائنا في الخليج، بما في ذلك الكويت، لتعزيز تمكين المرأة بشكل أكبر وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. إن مثل هذا التعاون يتماشى مع «خطة العمل الثالثة للاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة» وبيان «الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج» الذي أطلق في مايو 2022 كخارطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.



وقال لقد نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي العديد من المبادرات منذ افتتاحها في الكويت عام 2019، وذلك كجزء من جهود أوسع لتعزيز تمكين المرأة على المستوى المحلي، مضيفا: في وقت لاحق من هذا العام، سننظم زيارة رسمية إلى بروكسل لمجموعة من النساء الكويتيات القياديات من خلفيات مهنية متنوعة، حيث ستتاح لهن فرصة الاطلاع على مؤسسات الاتحاد الأوروبي والتواصل مع مسؤوليه وخبرائه، والتعرف عن كثب على سياسات الاتحاد، فضلا عن تعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي والكويت.



وأكد ان النساء تلعب دورا لا غنى عنه في عملية التنمية والتطوير، ويعتبر تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أمرا حيويا لبناء مجتمعات عادلة وشاملة ومزدهرة وسلمية في جميع أنحاء العالم.