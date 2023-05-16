أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2023، حيث بلغ صافي أرباحها 587 ألف دينار، أو بما يعادل 1.55 فلس للسهم، وبزيادة قدرها 75.25% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، كما بلغت إيراداتها 2.6 مليون دينار وبزيادة قدرها 14.1% قياسا بذات الفترة من العام السابق.



وحول هذه النتائج، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة يوباك نادية عقيل: «حققت يوباك نتائج إيجابية في الربع الأول من هذا العام وبما يتوافق مع توقعاتنا التي نعتقد أنها مستمرة طوال الفترة المتبقية من العام 2023. وإننا سعداء بعودة شاملة لمختلف العمليات التشغيلية وبعودة أعداد الرحلات الجوية إلى مستوياتها السابقة، وقد شهدنا انتعاشا قويا للعمليات في مطار الكويت الدولي خلال الربع الأول، لاسيما في موسم العطلات في فبراير. ونحن نتوقع أن تستفيد يوباك من الزيادات في الرحلات اليومية وعدد الركاب على مدار العام».



في الكويت، تدير يوباك 3 مشاريع رئيسية، بما في ذلك إدارة وتشغيل المركز التجاري لمطار الكويت الدولي في مبنى الركاب (T1)، ومواقف السيارات والمرافق ذات الصلة، فضلا عن إدارة العقارات ومرافق وقوف السيارات في مبنى مطار الشيخ سعد، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمرافق ذات الصلة في مبنى الركاب (T4) المخصص للخطوط الجوية الكويتية.



هذا، وتعتبر يوباك مستثمرا مشاركا في ريم مول في جزيرة الريم بأبوظبي والذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار. ويعد المجمع التجاري موطنا لأول نظام بيئي متكامل متعدد القنوات للبيع بالتجزئة في المنطقة، وهو معزز بإمكانات رقمية تضمن تقنيات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. فهو يجمع بين جميع خدمات المستهلكين وخدمات البيع بالتجزئة لضمان تجربة سلسى للعملاء.



وأضافت عقيل: «ويسعدنا أن نرى ريم مول يحقق مستويات جيدة من الإقبال منذ افتتاحه للجمهور في فبراير 2023، حيث إنه ولغاية نهاية مارس 2023، كان لدينا ما يقرب من 82 وحدة عاملة تباشر أعمالها وتقدم خدماتها لسكان وزوار أبوظبي. ونحن نتوقع أن يقوم المزيد من مستأجري الوحدات في ريم مول بالافتتاح بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة».