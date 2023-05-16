

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن اسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الاسبوع الخامس عشر والسادس عشر لسنة 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: روان حسين الكندري، فيصل دخيل العازمي، محمد سعد الرشيدي، حسين فاضل الصايغ، أحمد هريدي أحمد، حمد علي القطان، حمود مؤيد المحمد، ناصر حزام الحبيني، سهيله محمد الفندي، صفيه حسن أحمد، أحمد مجاهد العنزي، سعد عويد العنزي، ناصر سليمان المطوع، أبرار بدر الدوسري، طارق يوسف العميري، علي سالم الهيفي، علي حمدان الديحاني، محمد فيصل العتيبي، ابراهيم عبداللطيف الخراز، نوير عصيل الرشيدي.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار كويتي لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار كويتي لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام.