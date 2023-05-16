

باستقبال شباكه 13 هدفا فقط في 34 مباراة منذ انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم، بات برشلونة، المتوج بلقب «الليغا» الأحد عقب فوزه الكبير على جاره إسبانيول 4-2 ضمن المرحلة الـ 34 من المسابقة، في طريقه لأن يصبح أفضل خط دفاع في تاريخ البطولات الخمس الكبرى، على خطى تشلسي الانجليزي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في 2004-2005.



اشتهر برشلونة بأسلوب اللعب «تيكي تاكا» الذي يعتمد على التمريرات القصيرة والاستحواذ المفرط الذي سطر الأيام الجميلة للنادي الكاتالوني ومنتخب إسبانيا منذ 2010، لكن نسخة النادي في موسم 2022-2023 لم تكن معتادة على تألق خط دفاعها.



لكن في أول موسم كامل له على رأس الإدارة الفنية للفريق الكاتالوني، أقام المدرب تشافي جدارا لا يمكن اختراقه بسهولة من خلال الجمع بين الشابين الصاعدين (الأوروغوياني رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي) والوافدين الجدد الأذكياء (الفرنسي جول كونديه، الدانماركي أندرياس كريستنسن، وماركوس ألونسو) أمام حارس مرمى دولي ألماني اسمه مارك-أندريه تير شتيغن الذي أصبح مرة أخرى مستعصيا على المهاجمين في عرينه.استهداف إنجاز تشلسي مورينيو



بهذا الجدار الدفاعي والضغط الخانق الذي تمارسه أجنحة الفريق مثل غافي، اهتزت شباك الفريق الكاتالوني 13 مرة فقط في 34 مباراة بالدوري هذا الموسم.



في تاريخ البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، سجل تشلسي بقيادة مورينيو الرقم القياسي في قلة عدد الأهداف التي استقبلتها الشباك في موسم واحد. كان ذلك موسم 2004-2005 عندما اهتزت شباك النادي اللندني 15 مرة فقط في 38 مباراة وتوج وقتها بطلا لإنجلترا بفارق 12 نقطة عن جاره أرسنال.



بقيت أربع مباريات لبرشلونة لتحطيم هذا الرقم القياسي. أربع مباريات حيث سيكون عليه فقط استقبال هدف واحد.



في فرنسا، الرقم القياسي هو 18 هدفا اهتزت فيها الشباك في موسم واحد. هو بحوزة أولمبيك مرسيليا منذ 1991-1992 وقبله اف سي أنتيب موسم 1932-1933 (من أصل 18 مباراة).



في إسبانيا أيضا، من المؤكد أن الإنجاز الدفاعي لبرشلونة سيمحو رقما قياسيا يعود إلى قرابة 100 عام.



الفريق الذي استقبلت شباكه أقل عدد من الأهداف في تاريخ الدوري هو ريال مدريد (لم يكن يحمل اسم ريال وقتها) في موسم 1931-1932، مع 15 هدفا فقط، ولكن في موسم شمل 18 مباراة.



منذ أن رفع عدد المراحل في البطولة الى 38، اقترب ديبورتيفو لاكورونيا من هذا الرقم القياسي التاريخي باستقباله 18 هدفا فقط في موسم 1993-1994، لكن دفاعه الحديدي لم يكن كافيا لفوزه باللقب حيث حل ثانيا خلف برشلونة.



وبالعودة إلى مباراة الأحد، سجل رباعية «البارسا» في مرمى إسبانيول كل من روبرت ليفاندوفسكي (11 و40) واليكس بالدي (20) وجيوليس كوندي (53)، بينما أحرز هدفي إسبانيول كل من خافيير بوادو (73) وخوسيلو (90+2).



الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 85 نقطة ليتوج بلقب «الليغا» للمرة 27 قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر المهدد بالهبوط.