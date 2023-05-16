ستصبح الأميركية أيمي بوب (49 عاما) أول امرأة تترأس المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.



وفازت بوب بهذا المنصب الدولي بعدما خاضت منافسة قوية مع المدير العام الحالي البرتغالي أنطونيو فيتورينو الذي كان مرشحا لولاية ثانية على رأس المنظمة، لكنه سحب ترشحه بعد الجولة الأولى من التصويت على المنصب والتي تمت بالاقتراع السري، مما أعطى تقدما كبيرا لمنافسته.



ومنحت الدول الأعضاء في المنظمة خلال جولة الاقتراع الاولى 98 صوتا لأيمي بوب التي يدعمها الرئيس الأميركي جو بايدن مقابل 67 للوزير البرتغالي السابق.



والمنظمة الدولية للهجرة التي أنشئت في عام 1951 وتتخذ من جنيف مقرا لها، هي المنظمة الحكومية الدولية الرائدة المعنية بالهجرة، ولديها 175 دولة عضوا وثماني دول تتمتع بوضع مراقب.