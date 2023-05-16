تقام النسخة الثالثة من حفل توزيع جوائز «إيرث شوت» التي أسسها الأمير وليام وترمي إلى مكافأة الابتكارات البيئية في سنغافورة. وقال الأمير وليام، وارث العرش البريطاني، في بيان إن «جوائز إيرث شوت ترمي إلى إثبات أن ثمة حلولا لبعض من أهم التحديات البيئية التي نواجهها». وسيعلن عن أسماء المتأهلين إلى المرحلة النهائية في وقت لاحق من العام الحالي.

وجوائز «إيرث شوت» التي تأسست في العام 2020، مستوحاة من مشروع «مون شوت» الذي ولد بمبادرة من الرئيس الأميركي الراحل جون ف. كينيدي في ستينيات القرن الفائت بهدف إرسال شخص إلى القمر.