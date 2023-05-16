

منصور السلطان



أحالت دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أول من أمس شابين (كويتي وغير كويتي)، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في منطقة المهبولة بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة.



ووفق مصدر، فإن رجلي دورية اشتبها في سيارة متوقفة أسفل إحدى العمارات وبداخلها شخصان، وبعد التوجه لهما تبين أنهما يتعاطيان المواد المخدرة، وبالاستعلام عنهما تبين أنهما مواطن في العقد الثالث وغير كويتي في العقد الثالث، وبتفتيشهما احترازيا عثر على حبوب مخدرة وكيس شبو وكيس به مادة الماريغوانا، بالإضافة الى أدوات للتعاطي.



من جهة اخرى، ألقت دوريات أمن الأحمدي مساء أول من أمس القبض على وافدين من الجنسية الآسيوية يروجان الخمور المحلية في منطقة المنقف وبحوزتهما 45 قنينة خمر.



وقال مصدر امني ان المضبوطات كشفت عنها مخالفة الوافدين المرورية «عكس السير» حيث تم توقيف المركبة ورصد ما يقارب 45 قنينة خمر محلية في المقعد الخلفي، وخلال التحقيق معهما اعترفا بأنهما يصنعان الخمور ومن ثم بيعها على زبائنهم. وعليه تمت إحالتهما والمضبوطات الى الجهات المختصة.