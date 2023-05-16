عبدالعزيز الفضلي



فيما أنهت العديد من المدارس المناهج الدراسية المقررة ودخلت في الاختبارات العملية، أبلغت وزارة التربية الإدارات المدرسية بأهمية اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو، مؤكدة ضرورة إطفاء وحدات التكييف المنفصلة في نهاية الأسبوع في جميع الغرف وإعادة تشغيلها فجر يوم الأحد وإطفاء جميع أجهزة الكمبيوتر في المدرسة بشكل يومي مع نهاية الدوام مع عدم تحميل أحمال كهربائية عالية على نفس البلاك الكهربائي وإبعاد الأجهزة عن أي مواد سريعة الاشتعال مثل البرادات أو الكنب أو الأوراق، متمنية السلامة للجميع.