

عبدالعزيز الفضلي



عقد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان اجتماعا مع وفد سفارة جمهورية الصين الشعبية برئاسة السفير الصيني تشانغ جيانوي والوفد المرافق له، والذي ضم نائب المدير العام لمركز التبادل والتعاون بين اللغات الأجنبية واللغة الصينية التابع لوزارة التعليم الصينية هوتشي بينغ، ومدير إدارة المعلمين للمركز دينغ شيانغ رو، ونائب مدير إدارة الشؤون الآسيوية والأفريقية للمركز وانغ هوي تشانغ، ورئيسة قسم المشاريع في إدارة الشؤون الآسيوية والأفريقية للمركز لي تشان، ومسؤولة في قسم المشاريع في إدارة الشؤون الآسيوية والأفريقية للمركز سوشيا.



واستعرض الاجتماع أوجه التعاون المشتركة بين الكويت وجمهورية الصين، لاسيما فيما يتعلق بالنواحي الثقافية وتقديم منح للطلبة الكويتيين لتعلم اللغة الصينية ومشاركة الخبرات التعليمية مع جمهورية الصين الشعبية.