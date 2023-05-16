في اطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا وبناء على توجيهات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بتنفيذ جولة تفتيشية في منطقة المنقف بالتعاون مع وزارة الداخلية للتأكد من مدى التزام الأسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الأحمدي سعد الشيبة إن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة المنقف على المحلات والإعلانات قد أسفرت عن إغلاق 3 معاهد صحية «مساج» لاستغلالها أغراضا تتنافى مع النظام والآداب العامة بالإضافة الى تحرير 3 مخالفات، وبناء عليها تم إغلاق المعهد الصحي.



وأشار الشيبة إلى مواصلة المفتشين في المحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.