تلقى، أمس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الساعي إلى حشد الدعم لهجوم مضاد مرتقب ضد القوات الروسية، تعهدات بتزويد بلاده بمسيرات هجومية وصواريخ أرض-جو، مبديا تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل بمزيد من الطائرات المقاتلة.



تأتي زيارة زيلينسكي للعاصمة البريطانية في أعقاب زيارات أجراها إلى روما وبرلين وباريس، وفي توقيت أعلنت فيه اوكرانيا أنها حققت «أول نجاح» في هجومها في محيط مدينة باخموت الواقعة في الشرق الأوكراني حيث تتركز المعارك منذ أشهر والتي أصبحت بغالبيتها بيد الروس.



في المقابل، تقول روسيا إنها تحقق تقدما داخل هذه المدينة التي تحاول بلا كلل السيطرة عليها منذ الصيف الماضي، رغم الخسائر الكبيرة بدون أن تنجح في ذلك.



لكن موعد الهجوم المضاد الذي أعلن أنه وشيك، لم يحن بعد، بحسب زيلينسكي الذي أكد «التحضير» للعمليات، مشددا في المقابل على أن كييف «بحاجة إلى مزيد من الوقت».



في أعقاب لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في المقر الصيفي لرؤساء الوزراء البريطانيين في تشيكرز في شمال غرب لندن، أقر زيلينسكي بأنها «فترة صعبة».



ويجري الرئيس الأوكراني جولة تشمل عددا من العواصم الأوروبية سعيا لتلقي مزيدا من الأسلحة والأعتدة العسكرية. ويلي الجولة أسبوع حافل ديبلوماسيا ستنظم خلاله قمة مجلس أوروبا اليوم في ريكيافيك، وقمة مجموعة السبع في هيروشيما من 19 مايو حتى 21 منه.



في المملكة المتحدة تعهدت الحكومة بإمداد كييف بـ«مئات» الصواريخ الدفاعية أرض-جو «في الأشهر المقبلة»، والمسيرات الهجومية البعيدة المدى (200 كيلومتر). وتضاف هذه المعدات إلى صواريخ كروز من طراز «ستورم شادو» تعهدت بريطانيا الأسبوع الماضي تسليمها لكييف، لتكون الأولى التي تطلبها أوكرانيا منذ أشهر لضرب أهداف بعيدة عن خط المواجهة.



وأكد الجيش الروسي أنه أسقط صاروخا من هذا النوع.



وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من أن زيادة المساعدات البريطانية ستتسبب في «مزيد من الدمار» ولكن «لن يكون لها تأثير كبير على مسار» الصراع.



لكن ريشي سوناك أكد أن المساعدة البريطانية طويلة المدى، بما في ذلك «الترتيبات الأمنية» اللازمة بمجرد استعادة أوكرانيا لأراضيها. كما أكد أن لندن ستؤدي «دورا رئيسيا» في «التحالف» الذي تسعى كييف اليه لتسليمها طائرات مقاتلة.



وقال زيلينسكي «أعتقد أن ذلك سيحصل في القريب العاجل، وستعلمون بقرارات أعتقد أنها مهمة للغاية»، مضيفا أنه «متفائل للغاية».



لم يتلق زيلينسكي ردا من قادة إيطاليا وألمانيا وايطاليا وفرنسا على طلبه الملح الحصول على طائرات مقاتلة، لكن لندن ستقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين هذا الصيف.



ديبلوماسيا، يزور الموفد الصيني لي هوي الممثل الخاص للشؤون الأوراسية المكلف مناقشة تسوية للنزاع في أوكرانيا، كييف اليوم وغدا على ما أفاد مسؤول أوكراني رفيع المستوى وكالة فرانس برس.



ميدانيا، قتل أربعة أشخاص في شرق أوكرانيا امس في ضربة روسية على أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة قرب دونيتسك، كما قتل اثنان آخران في إحدى قرى منطقة خاركيف المحاذية لروسيا، وفق السلطات الإقليمية.



في لوغانسك، أحد معاقل الانفصاليين الموالين لروسيا، أوقع انفجار سبعة جرحى بينهم وزير الداخلية في السلطات المحلية الموالية لروسية، إيغور كورنيت.



وقالت وزارة الدفاع الروسية امس لأول مرة إنها أسقطت صاروخ ستورم شادو بعيد المدى حصلت عليه أوكرانيا من بريطانيا، والتي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقدم هذه الصواريخ.



وقالت الوزارة في إحاطة يومية عن الصراع في أوكرانيا إنها أسقطت الصاروخ، وهو من صواريخ كروز، وكذلك صواريخ أقصر في المدى تطلقها الراجمات الأميركية (هيمارس) وصواريخ (هارم).



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تنظر إلى قرار بريطانيا بتزويد كييف بالصواريخ «بشكل سلبي للغاية».