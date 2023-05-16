حذرت وزارة الداخلية من التجاوب مع الحسابات والأرقام غير المعروفة حيث إنها عصابات تقوم بالاتصال من خلال أرقام دولية أو محلية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وينتحلون عدة صفات وهمية ويطلبون بيانات تخص بطاقة السحب الآلي أو الهوية الشخصية بغرض النصب والاحتيال.



هذا، وتدعو الوزارة إلى عدم التجاوب مع هذه الأرقام والإبلاغ عنها فوراً عن طريق واتساب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية (97283939)، تجنباً للوقوع في عمليات النصب والاحتيال، وعدم إعطاء رقم الحساب البنكي أو الرقم السري لأي شخص، وعدم تصوير بطاقة السحب الآلي أو الرقم السري ومشاركتها مع الأشخاص.