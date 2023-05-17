استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي وفدا من جمهورية الصين الشعبية مكونا من المسؤولين في مركز التبادل الدولي لتعليم اللغة الصينية التابع لوزارة التعليم والتربية الصينية بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ جيانوي، وذلك في بهو مكتب مدير الجامعة، بحضور القائم بأعمال عميد كلية الآداب د.عبدالمحسن المدعج، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.مها السجاري، وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.فهد الفضلي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.إبراهيم الهدبان، ومدير مركز اللغات د.خالد الفضلي.



هدفت هذه الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التبادل والتعاون بين الصين والكويت في مجالات التعليم واللغة وغيرها، وتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية، والتباحث حول أطر التعاون المشترك بين الكويت والصين وتعلم اللغة الصينية.



بداية، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي بالوفد الصيني، مؤكدا حرص جامعة الكويت على تبادل الخبرات والثقافات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم، والتواصل الثقافي معها والتي تقع من ضمنها الجامعات الصينية العريقة، منوها بأن الثقافة الصينية تركت أثرا طيبا في المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن مركز اللغات في جامعة الكويت يقدم مقاعد للطلبة الصينيين لدراسة اللغة العربية والتي من الممكن زيادتها في المستقبل القريب، مؤكدا أن اللغة الصينية تعتبر من ضمن أهم اللغات في العالم، والتي يجب توافرها لطلبة جامعة الكويت لمواكبة تطور العصر.



من جانبه، أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ جيانوي عن مدى سعادته في مد يد التعاون مع جامعة عريقة كجامعة الكويت، مبينا أهمية زيادة أواصر هذا التعاون من خلال استقبال جامعة الكويت لأساتذة من معاهد صينية مرموقة لتعليم طلبة جامعة الكويت اللغة الصينية، ولافتا إلى أهمية زيادة عدد الطلبة الصينيين في جامعة الكويت لتعلم اللغة العربية، وقيام طلبة وأساتذة جامعة الكويت بزيارة جمهورية الصين الشعبية من خلال المخيمات التعليمية الصيفية والشتوية وتوقيع مذكرة تفاهم تعزز تحقيق هذا التعاون الثقافي واللغوي بين الجهتين.



من جانب آخر، ناقش الوفد الصيني التعليمي برئاسة نائب المدير العام لمركز التبادل والتعاون بين اللغات الأجنبية واللغة الصينية التابع لوزارة التعليم الصينية هي تشي بينغ توقيع اتفاقية التعاون بشأن إنشاء حجرة الدرس الذكية لتعليم اللغة الصينية في جامعة الكويت.